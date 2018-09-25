Стали известны подробности о покушавшихся на одесского активиста Олега Махийлика

Торнике - главный подозреваемый в покушении, криминальный авторитет и... инвалид / Одесса Таймер

Появились некоторые подробности о задержанных по подозрению в покушении на активиста Олега Михайлика; так, один из них, уроженец Грузии, по информации источников, является представителем влиятельной в Одессе преступной группировки и уже имел конфликты с активистами-"майдановцами".

Задержанный Торнике Н., известный, как просто Торнике - влиятельный криминальный авторитет. Он входит в группировку вора в законе Миндии Горадзе - эта группировка считается в Одессе самой влиятельной. Сфера "ответственности" Торнике - поселок Котовский, где он "курирует" жизнь преступного мира и нелегальный бизнес, сообщает "Таймер. Одесса".

Полиция заявляет, что при аресте у Торнике обнаружили оружие, из которого стреляли в Михайлика. Впрочем, подробностей не сообщают, да и вряд ли бы за столь короткое время полиция успела бы провести баллистическую экспертизу.

Читайте такжеВ Михайлика стреляли, потому что он хотел стать мэром Одессы - друг активистаДвоих других задержанных причисляют к той же группировке; впрочем, адвокаты Торнике протестуют. По их словам, подзащитного никто не арестовывал - он-де сам пришел в полицию, узнав, что к нему имеются вопросы. И пистолета у него никакого не было. Более того - адвокаты предоставили полиции документы, что Торнике является инвалидом: в феврале 2014 года он попал в аварию, в которой получил травму позвоночника. Результатом стал паралич руки. К этому добавился сердечный приступ после задержания.

Впрочем, по информации издания, Торнике от дел не отошел - так, в июне этого года он участвовал в разборках с "майдановцами" на Балковской улице в Одессе. При этом у него и его подчиненных были замечены револьверы под калибр 5,6 мм (переделанные стартовые) - а именно из такого был ранен Михайлик.

Соратники Михайлика отказываются верить полиции, считая, что Торнике "назначили" виноватым.

"Это полностью недееспособный человек, который не может самостоятельно ходить и себя обслуживать. Именно ему подкинули "Наган"", — пишет в Facebook активист Павел Паламарчук.

При этом источники издания в правоохранительных органах отмечают, что вся история с покушением выглядит очень странной - один выстрел из малокалиберного оружия (а не выпущенный барабан, как считалось ранее) не может отправить человека на тот свет. Банально не хватит мощности.

Напомним, 25 сентября в Одессе правоохранители провели задержание троих подозреваемых в покушении на местного общественника и активиста Олега Михайлика, который получил 22 сентября тяжелое огнестрельное ранение.