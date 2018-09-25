Мастер перевоплощений. В США мужчина занимался с парнями сексом под видом женщины и торговал порно

Так мужчина выглядел в образе / Daily Mail

В американском штате Флорида 32-летний Брайан Денумостир предстанет перед судом за весьма изобретательные преступления сексуального характера.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида Daily Mail. По их данным, в ходе следствия Денумостир, что намерено изображал из себя домохозяйку, муж которой уехал в долгую армейскую командировку.

Он завел себе в сервисе микроблогов Twitter аккаунт, на котором размещал снимки в откровенной женской одежде. Далее, Денумостир приглашал к себе гетеросексуальных мужчин и снимался с ними в порнороликах.

Глаза своим партнерам он всегда завязывал или просил надевать очки с толстыми тонированными линзами. Всего на его уловки попалось около полутора сотен мучжин. И большая часть из них вовсе не знала − ни что они занимаются сексом с мужчиной, ни о том, что их снимают.

Всего Денумостир отснял 619 роликов, которых за хорошие деньги продавал порносайтам.

В конечном итоге его инкогнито раскрыли и задержали флоридские правоохранители. Они предъявили Денумостиру обвинения в съемке роликов с сексуальными контактами без ведома или согласия жертв и распространении порнографической продукции. Мужчина пошел на сделку со следствием и признался в преступлении, но ему все равно солидный тюремный срок − до десяти лет.

Так выглядел он на самом деле

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Флориде официально объявили о восстании зомби.