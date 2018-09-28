В Англии свингер прирезал трансгендера после многодевной сексоргии

28 сентября 2018, 02:55

Инцидент произошел в гостинице при аэропорте Хитроу.

Мохаммед Херси/ соцсети

В Лондоне, в гостинице, расположенной неподалеку от международного аэропорта Хитроу. 25-летний Джесси Макдоналд совершил жестокое убийство 36-летнего трансгендера Мохаммеда Херси, работавшего под псевдонимом Наоми.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида Mirror. По словам полицейских, Макдоналд познакомился с Наоми на интернет-портале для свингеров. Парень написал, что находится в поиске "смелого и рискованного" секса.

Они встретились, закрылись в номере гостиницы и устроили сексуально и наркотическую оргию на протяжении не менее четырех суток.

В последний день Макдоналд ударил Наоми бутылкой, а затем около четырех десятков раз ударил ножом. Голый и в крови труп трансгендера нашли на полу ванной комнаты в гостинице.

Макдоналд вскоре был задержан. Ему предъявлены обвинения в убийстве. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, почему люди становятся трансгендерами.

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