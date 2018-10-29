Двое мальчиков изнасиловали 6-летнюю девочку, посмотрев порно

Изнасилование. Иллюстративное фото / Nur.kz

Двое семилетних мальчиков в Южной Австралии совершили сексуальное насилие над шестилетней девочкой сразу после того, как увидели порнографический ролик на смартфоне.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского издания Daily Mail. Согласно обнародованным данным, происшествие произошло на детской площадке в лютеранской школе.

Также известно, что обоих насильников смогут привлечь к ответственности, поскольку они еще не достигли десятилетнего возраста, с которого в Австралии наступает уголовная ответственность.

Эксперт по кибербезопасности Сьюзан Маклин, общавшаяся с матерью потерпевшей, полагает, что мальчики обязательно должны понести наказание.

"Школа полностью скрыла этот инцидент", — возмутилась она.

К слову, после ее вмешательства в данное дело, австралийские полицейские запустили расследование и ведут допросы его участников и свидетелей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Коломые мужчины снимали на видео изнасилование 15-летней девушки.