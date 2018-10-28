В Одессе нашли мертвыми молодого мужчину и его 8-летнюю дочь

В Одессе погибли молодой мужчина и его дочь / od.npu.gov.ua

В Суворовском районе Одессы в одном из частных домов нашли мертвыми 29-летнего мужчину и его 8-летнюю дочь.

По предварительным данным, в жилье люди отравились угарным газом, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Одесчине.

"Тела погибших без признаков насильственной смерти обнаружил родственник хозяев дома", — отметили в ведомстве.

В полиции добавили, что предварительно случившееся квалифицировано по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.

Напомним, 13 октября в Сыховском районе Львова в помещении отравились и умерли до приезда скорой помощи двое местных жителей. Вероятно, мужчины скончались в результате отравления угарным газом.