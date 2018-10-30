89-летний пенсионер стрелял из дробовика в отказавшую ему в сексе проститутку

Доменико Натале / AAPIMAGE

В Австралии 89-летний эмигрант из Италии Доменико Натале два раза выстрелил в отказавшуюся заняться с ним сексом путану.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида Daily Mail. Согласно обнародованным данным, Натале пользовался услугами этой проститутки с 2015-го.

Однако, когда девушка отказала пожилому мужчине в сексе за деньги. Натале разъярился, вернулся к своей машине, достал оттуда дробовик и выстрелил в сторону жрицы любви. Но пенсионер промахнулся и девушке удалось сбежать.

Затем Натале попытался застрелиться, но оружие у него выбили из рук полицейские. Сейчас старику предъявили обвинение в покушении на убийство, а также угрозах, преследовании и незаконном владении оружием.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США 72-летний политик умер после секса с путаной в своем борделе.