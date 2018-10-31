Учительницу и дочь мэра отдали под суд за секс с 16-летним учеником

Стойкое ощущение, что лучшее место для запретного секса - именно школьная парта.
В небольшом американском городе Лодай (штат Нью-Джерси), 32-летняя учительница средней школы Стефани Карафа и дочь мэра предстанет перед судом по обвинению в совращении 16-летнего ученика.
Такое сообщение опубликовал портал Nypost.com. Карафа, по версии обвинения, сперва отправляла подростку свои откровенные фото и видео, склонив тем самым его к сексуальной связи.
Женщину обвиняют в сексуальном преступлении с отягчающими обстоятельствами и в том, что она поставила под угрозу благополучие ученика.
Расследование продолжается, вскоре Карафа предстанет перед судом.
Напомним, ранее сообщалось о том, что 50-летняя несколько лет занималась сексом с учеником.