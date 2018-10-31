Учительницу и дочь мэра отдали под суд за секс с 16-летним учеником

Сексуальная учительница / Glavk.info

В небольшом американском городе Лодай (штат Нью-Джерси), 32-летняя учительница средней школы Стефани Карафа и дочь мэра предстанет перед судом по обвинению в совращении 16-летнего ученика.

Такое сообщение опубликовал портал Nypost.com. Карафа, по версии обвинения, сперва отправляла подростку свои откровенные фото и видео, склонив тем самым его к сексуальной связи.

Женщину обвиняют в сексуальном преступлении с отягчающими обстоятельствами и в том, что она поставила под угрозу благополучие ученика.

Расследование продолжается, вскоре Карафа предстанет перед судом.

Стефани Карафа / Страница в Facebook

Напомним, ранее сообщалось о том, что 50-летняя несколько лет занималась сексом с учеником.