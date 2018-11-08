Словакия выдала Украине бывшего высокого чина "Правого сектора" на Закарпатье

Владимир Гласнер (в центре) / УНН

Словацкие власти приняли решение выдать украинским правоохранителям экс-члена Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Владимира Гласнера (псевдоним "Глок"), некогда бывший начальником штаба Первого (Закарпатского) запасного батальона ДУК.

Соответствующее разрешение было подписано 6 ноября главой Министерства юстиции Словации Габором Галом, сообщает портал Pravda.sk.

Согласно имеющимся данным, Гласнер с 31 мая 2016-го находился в розыске по запросу Закарпатской прокуратуры. Он обвиняется по статье 125 (умышленное легкое телесное повреждение), статье 129 (угроза убийством), статье 258 (теракт), статье 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины.

К слову, после того, как Гласнер стал руководителем одного "Правого сектора" на Закарпатья, местных активистов начали обвинять, что они работают "под заказ" и используют партийный бренд для налаживания контрабандистской деятельности. Он был уволен с поста начальника штаба батальона ДУК в марте 2015-го.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Правый сектор" объявил бойкот поп-исполнителю Потапу (Алексею Потапенко)