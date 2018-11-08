Полиция проверяет подлинность переписки своего сотрудника и студентки, обвинившей его в домогательствах

Александр Варченко / Александр Варченко/Фейсбук

Национальная полиция Украины проверяет подлинность переписок своего сотрудника Александра Варченко со студенткой Натальей Бурейко, которая обвинила его в домогательствах.

"Варченко подал рапорт на имя главы Нацполиции с просьбой провести проверку, и она сейчас проводится", - сообщил "Українським Новинам" спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Тракало отметил, что проверка переписки проводится по просьбе самого Варченко, который в документе заявил, что она фейковая.

Студентка Наталья Бурейко там временем сообщила на своей странице, что обратилась в прокуратуру города Киева. Варченко поприветствовал этот шаг.

"Я рад, что Наталья Бурейко обратилась в прокуратуру города Киева.Теперь у Натальи и у меня есть шанс защитить наши добрые имена от действий циничных провокаторов. Готов прибыть в прокуратуру города Киева и дать показания", - написал он.

Напомним, в среду, 7 ноября, студентка третьего курса химико-технологического факультета Киевского политехнического имени Сикорского Наталья Бурейко публично обвинила высокопоставленного полицейского в том, что он домогался ее и угрожал.