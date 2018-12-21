Врач сексуально надругался над юными пациентками под наркозом

21 декабря 2018, 03:29

По данным журналистов, сексуальное насилие произошло в одной из гинекологических клиник.

США, врач
Врач. Иллюстративное фото / hronika.info

В Санкт-Петербурге (Россия) 58-летнего медика-реаниматолога задержали за сексуальное насилие над тремя юными пациентками.

Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте местного управления Следственного комитета РФ. Согласно обнародованным ведомством данным, жертвами врача стали девушки, две из которых еще не достигли совершеннолетия. Все они находились в палате после операций с применением общего наркоза. Медик-реаниматолог по очереди совершил со всеми сексуальное насилие.

По данным портала "Фонтанка", происшествие произошло в одном из гинекологических центров Санкт-Петербурга. Первой в полицию заявление написала мать пострадавшей 16-летней школьницы, затем туда обратились ее соседки по палате — 17-летняя студентка и 21-летняя кассир магазина. Все они рассказали, что реаниматолог воспользовался их беспомощным состоянием.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Омске пьяный мужчина ограбил, изнасиловал и пытался убить 13-летнюю школьницу.

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Россия изнасилование медик наркоз надругались сексуальное насилие
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