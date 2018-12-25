Известный актер пытался добиться секса от 13-летнего подростка

Мальчик. Иллюстративное фото / ФедералПресс

Актеру Стони Уэстморленду, прославившегося ролями в гоу студии Disney, предъявили обвинения в попытке совращения несовершеннолетнего гражданина США.

Соответствующее сообщение во вторник, 25 декабря, опубликовало новостное агентство Associated Press.

В мобильной приложении для знакомств Grindr (предназначенного для людей с нетрадиционной ориентацией - "Главред") 48-летний актер вступил в переписку с собеседником, представившемся 13-летним подростком. На деле же под этой личиной скрывался полицейский из Солт-Лейк-Сити (штат Юта).

Уэстморленда арестовали еще 13 декабря, когда он ехал на встречу с "мальчиком" - с целью секс-свидания На допросе актер признался, что отправлял по Grindr свои фото в обнаженном виде.Сразу после ареста в студии Disney сняли Уэстморленда с роли в детском телешоу "Энди Мак". Он также известен по игре в сериалах "Скандал" и "Во все тяжкие".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве задержали 46-летнего мужчину за развращение школьницы.