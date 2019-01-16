"Межпланетные убийцы": Мужчина "повесил" на инопланетян труп в своей квартире

Инопланетяне / СуперОмск

В российском городе Омске прокуратура открыла уголовное дело против мужчины, попытавшегося переложить вину за труп, найденный в его жилье, на пришельцев.

Соответствующее сообщение опубликовали представители регионального управления Следственного комитета РФ (СКР). Согласно данным ведомства, 14 января в квартире на улице имени Малиновского был найден труп 53-летнего мужчины с многочисленными ножевыми ранениями.

По версии следователей, к убийству прямо причастен 63-летний хозяин квартиры, который совершил его при помощи кухонным ножом во время застолья. Однако сам он вину не признал, заявив – мол, "покойника подбросили инопланетяне".

Напомним, ранее в России мужчина отрезал свой пенис, якобы испорченный инопланетянами.