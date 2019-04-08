В США агрессивный муж зверски убил жену-украинку

Американец регулярно бил жену-украинку, а затем и вовсе убил / Фото: NBC15

В американском штате Висконсин с особой жестокостью убили 23-летнюю уроженку Львовской области Татьяну Гужву.

Как сообщает NBC15 со ссылкой на полицейский департамент Висконсин Деллс, в преступлении подозревают американского мужа украинки.

Стражи порядка уже задержали законного супруга Гужвы 31-летнего Фуада Пашаева. Мужчина помещен в тюрьму Колумбийского округа до объявления официального обвинения.

Помимо убийства, Пашаеву предъявлено обвинение в 11 случаях домашнего насилия. В период с августа 2018 по январь 2019 года украинка регулярно жаловалась на агрессию и насилие со стороны супруга. Мужчина неоднократно обещал убить жену, если она сообщит в полицию о его действиях.

Гужва и Пашаев прожили вместе в США около трех лет. Семья воспитывала годовалую дочь.

/ Фото: NBC15

Напомним, сотрудники полиции в Днепре задержали двух молодых людей, которые убили человека ради съемки на видео.