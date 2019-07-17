Будут мурыжить в СИЗО: В Москве суд продлил срок ареста пленных украинских моряков

17 июля 2019, 17:43

Соответствующее решение принял Лефортовский суд столицы РФ.

Пленные моряки
Пленного украинского моряка доставляют в суд / Reuters

В Москве Лефортовский суд продлил содержание под арестом всем 24 украинским военным морякам, задержанным в ноябре минувшего года во время инцидента в Керченском проливе.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда — Ксению Первовласенко.

"Судом удовлетворены ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении 24 обвиняемых до 24 и 26 октября 2019 года", — заявила она.

Напомним, 25 ноября минувшего года во время перехода группы кораблей ВМС Украины (бронированных артиллерийских катеров Бердянск и Никополь с рейдовым буксиром Яны Капу) из Одессы в Мариуполь произошла атака со стороны суден Пограничного управления ФСБ. В плену у россиян 24 украинских моряка, некоторые из которых получили ранения. Их до сих пор содержат в московских следственных изоляторах.

Украинская сторона 16 апреля 2019-го обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) — по поводу применения против России временных санкций для немедленного освобождения украинских моряков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия пленные моряки Лефортово Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:47
"Фейсом об тейбл": Парубий вспомнил букву закона и сказал "нет" Зеленскому
17:43
Будут мурыжить в СИЗО: В Москве суд продлил срок ареста пленных украинских моряков
17:40
Российский спортсмен дисквалифицирован за употребление кокаина
17:18
"Подаришь яблоко-попаришь морковь": суд оштрафовал Цитрус за сексистскую рекламу
17:18
Е-пенсия: Кабмин ввел новую электронную услугу
17:15
Слуга народа 4 высмеял парламентские выборы в новом трейлере Видео
17:13
Умер экс-тренер сборной Бельгии Робер Васеж
16:51
Известный украинский футболист будет трудится в Федерации футбола Голландии
16:48
Генсек НАТО назначил представителя Румынии своим новым заместителем
16:46
Кабмин анонсировал электронную систему соцподдержки украинцев E-Social
16:46
"Крыла х*ями, теперь оправдывается": чиновница опростоволосилась на встрече с Зеленским Видео
16:19
"Алкоголичка": Лолита разоткровенничалась о личной жизни Видео
16:14
Главные новости 17 июля: словесная порка "шишки" Зеленским в Николаеве и плохие новости насчет моряков Видео
16:00
"Полковник, прекратите истерику!": Смешко ответил Гриценко на угрозы
15:53
Уничтожение боинга MH17 на Донбассе: СБУ повязала водителя трейлера, перевозившего всесокрушающий Бук
15:52
Стала известна зарплата Малиновского в Аталанте
15:42
У Зеленского рассказали, как с помощью Рады хотять решить проблемы с евробляхами
15:28
Эксперт сказал, как Украине избежать газовой войны с Россией Видео
15:24
Бузова приняла в рот морковку российского футболиста Видео
15:20
Зе-команда готовит масштабную админреформу
15:19
"Зачем ты в наш колхоз приехал?": в Николаеве директор аэропорта попытался укротить Зеленского и получил взбучку Видео
15:18
"А говорили, что Черновецкий наркоман": сеть уморил предвыборный ролик Гриценка-младшего в стиле Игры престолов Видео
15:01
"Переход в Аталанту - это шаг вперед": Руслан Малиновский
14:38
"Почему тут сжигают людей?": Зеленский устроил взбучку чиновникам Николаевщины
14:32
Эксперт спрогнозировал, когда Украина сможет отказаться от угля Видео
14:32
"Не получилось у Зе договориться с Пу": в России продлили до осени арест пленным украинским морякам Видео
14:08
Заря перед Лигой Европы подписала известного футболиста
14:03
Король Лев 2019: где смотреть премьеру в Киеве Видео
14:01
В ГБР пригрозились доставить Порошенко силой, если он снова не явится на допрос Видео
13:55
Пять дней до выборов: лидирует Слуга народа, Голосу опять не хватает чуть-чуть
13:40
Кабмин уволил раскритикованого Зеленским и.о. главы ГФС
13:37
Лето возвращается: синоптик огорчила прогнозом, где в Украине будет жарче всего Видео
13:23
"Николаев - самый бандитский город. Это нормально?": Зеленский словесно выпорол и.о. главы Николаевской ОГА Видео
13:19
"Вопиющее неуважение": Климпуш-Цинцадзе осудила визит главы МИД Венгрии на Закарпатье
13:07
Нурмагомедов атаковал чемпиона UFC Видео
12:58
Даша Астафьева впервые за десятилетие ступила в метро Видео
12:55
Обиженный "разбойник" Годунок подаст на Зеленского в суд: требует моральной компенсации Видео
12:40
"Задушить Зеленского в объятиях": политолог рассказал о новой схеме России Видео
12:38
Убийство копами 5-летнего ребенка: в деле появился третий подозреваемый
12:20
11 уголовных дел против Порошенко и его команды: в ГБР объявили, как накажут экс-президента за игнор Видео
12:11
Гриценко пообещал "обломать рога" Смешко
12:04
Усик перед дебютом в супертяжах тренируется в Крыму Видео
12:03
Министр обороны Канады раскритиковал реформу ВСУ от Порошенко
11:59
Мадонна сняла детей с арбузом и стала расисткой - соцсети
11:52
Крушение боинга на Донбассе: главную улику следователям толкнули сами боевики – источник Видео
11:48
Кит Турман vs Мэнни Пакьяо: когда бой, что говорят боксеры, где смотреть, прогнозы букмекеров
11:44
О моряках речь не идет: Денисова уточнила, кого может помиловать Путин
11:34
Вонь, черви и крысы: курортная Кирилловка погрязла в мусоре Видео
11:20
"Тебе п*здец": Виктория Боня обложила матом Леди Гагу
11:19
Стали известны подробности отравления детей в крымском лагере
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять