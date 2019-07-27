Голая и в чемодане: в России нашли мертвой известную блогершу

Екатерину, по версии полиции, зарезал ревнивый любовник / Фото: Рен Тв

В Москве была обнаружена убитой популярная блогер по имени Екатерина, которую нашли в чемодане с перерезанным горлом и полностью обнаженную.

Как сообщает Рен ТВ, полное имя девушки и интернет-псевдоним правоохранители не сообщают.

Известно, что в блоге у погибшей было свыше 80 тысяч подписчиков. В Сети она делилась кадрами из своей жизни, училась в медицинском вузе и много путешествовала.

Тело Екатерины обнаружил мужчина, который сдавал ей в аренду квартиру. Он пошел проверить жилплощадь после обеспокоенных звонков родителей погибшей.

По данным следствия, мотивом для убийства могла стать ревность. Девушка планировала в скором времени отправиться в Голландию с 52-летним поклонником. При этом она поддерживала отношения с бывшим 32-летним ревнивым любовником.

Напомним, в селе Днепропетровской области произошло зверское убийство. В лесу нашли труп 19-летней девушки с продавленной головой и ножевыми ранениями.