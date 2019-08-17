Жуткий пожар в одесском отеле Токио Стар: среди пострадавших ребенок и иностранцы

Среди пострадавших во время пожара в одесской гостинице Токио Стар, где погибли 8 человек, двое иностранцев и один ребенок.

"7 человек госпитализированы в городскую больницу Одессы, среди которых один иностранец, гражданин Сьерра-Леоне: 6 человек в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести. Два человека госпитализированы в ожоговое отделение одесского областного центра: один в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести", - рассказал директор Департамента здравоохранения Одесской ОГА Игорь Гинжул.

По словам чиновника, пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести тела и дыхательных путей, а также отравление продуктами горения.

Кроме того, Гинжул рассказал, что еще одному иностранцу, гражданину Литвы, предоставили амбулаторную помощь, но от госпитализации он отказался.

Также среди пациентов, которым оказывали помощь, 2 – жители Одессы, 3 – Одесской области, 1 – Херсонской области, 1 – из Сум и 1 – из Мариуполя.

Всего, по данным правоохранителей, среди эвакуированных из отеля было 29 иностранцев.

Читайте также"Лично прослежу": Зеленский пригрозил владельцу одесского отеля, в котором погибли людиНапомним, ранее копы назвали три версии пожара в отеле Токио Стар в Одессе. Нацполиция среди основной версии пожара в одесской гостинице Токио стар считает совершение поджога с целью сокрытия убийства, заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

"Первая версия – это возможный факт убийства, … когда затем был поджог с целью сокрытия преступления. Вторая версия – это нарушение правил пожарной безопасности. И третья версия – неосторожное использование огня постояльцами гостиницы", - сказал Бех.