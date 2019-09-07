На Полтавской таможне словили на взятке тесты нардепа от Слуги народа

7 сентября 2019, 21:17

Подозреваемый требовал от бизнесмена финансовое вознаграждение за растаможку китайской сантехники.

Тестя Слуги народа задержали на взятке / Фото: скриншот из видео

В Голосеевском раойне Киева задержан с поличным во время получения взятки в размере четырех тысяч долларов начальник Полтавской таможни Николай Калиниченко.

Как сообщает Слідство.Інфо, Калиниченко приходится тестем нардепу от партии Слуга народа Владимиру Козаку.

По данным военного прокурора Руслана Кравченко, чиновник вымогал у бизнесмена неправомерную выгоду за растаможку китайской сантехники.

Начальник таможни требовал от бизнесмена 400 долларов за каждый контейнер.

Журналисты отмечают, что по закону об очищении власти Калиниченко не имел право занимать руководящую должность, однако в 2016 году восстановился через суд.

Задержанный владеет домом в столице и Ивано-Франковской области, двумя квартирами и двумя офисами в Киеве. Также в декларации у него указаны брендовые часы Breguet за 200 тыс. грн.

Напомним, новоназначенный председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил о желании сделать услуги службы аналогичными с Макдональсом по скорости и качеству обслуживания клиентов.

Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский предложил главам Львовской, Волынской, Черновицкой и Закарпатской таможен писать заявления "по собственному желанию".

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таможня Полтавская область Слуга народа взятка. задержание новости Украины
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