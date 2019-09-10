Оборотни в погонах: дерзкие СБУшники пытали мужчину в лесу

СБУшникик пытали человека в лесу / Фото: УНИАН

Государственное бюро расследований Украины начало уголовное производство против дерзких сотрудников Службы безопасности, которые 3 года назад вывезли в лес мужчину и пытали его сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

Варченко уточнила, что подтолкнуло ГБР к расследованию сообщение главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

К слову, в сообщении ООН говорится о том, что в апреле 2016 работники Службы безопасности Украины схватили гражданина, а затем надели ему на голову мешок и вывезли в лесополосу.

В лесу "доблестные" работники СБУ проявили жестокость – в течение нескольких часов издевались над мужчиной, лупили его и пытали, о чем громогласно свидетельствуют многочисленные телесные повреждения разной степени тяжести.

К слову, после издевательств в лесу "оборотни в погонах" отвезли избитого мужчину в больницу. А для того, чтобы пострадавший "заткнулся", дерзкие сотрудники СБУ путем угроз вынудили его поставить подпись на процессуальных документах.

Варченко напомнила, что противодействие пыткам - один из приоритетов в работе ГБР. Поэтому Бюро начало расследование по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Так вот, в случае, если вину обнаглевших сотрудников СБУ докажут в суде, им грозит, по словам Варченко, от 3 до 8 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.

Читайте такжеВ Киеве накрыли группу "оборотней в погонах", опубликованы фотоНапомним, ранее комбат копов Киева Антон Сидоренко устроил пьяный дебош и драку в одном из кафе Одессы.

По информации, невменяемого офицера поймали копы.

Очевидцы рассказали, что Сидоренко отдыхал в местном питейном заведении, и через некоторое время стал буянить и проявлять агрессию. Люди испугались и позвонили в полицию, а также вызвали "скорую". В свою очередь, в пресс-службе патрульной полиции заявили, что у Сидоренко произошло психическое расстройство.

Чуть позже стали известны результаты анализов. Оказалось, что в организме офицера-дебошира не нашли наркотических и психотропных веществ.