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В Болгарии суд принял решение по экстрадиции фигуранта дела Гандзюк

22 февраля 2020, 13:56

Защита Алексея Левина может оспорить решение суда.

Алексей Левин
Алексей Левин / flagman.bg

В деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк новые поворот. Так, суд Болгарии принял решение относительно экстрадиции подозреваемого в организации нападения.

По словам болгарского прокурора Георгия Чинева, суд удовлетворил ходатайство об экстрадиции в Украину Алексея Левина, потому что счел требование обоснованным. При этом защита подозреваемого может оспорить решение суда.

"Если он подаст апелляцию, апелляционный суд рассмотрит дело в течение 7 дней. В то же время, чтобы обеспечить фактическую передачу лица, суд также принял решение о его аресте", - цитирует прокурора издание Flagman.

Как ранее сообщал Главред, подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина вычислили исключительно по отпечаткам пальцев, поскольку он полностью изменил свои внешние данные.

Екатерина Гандзюк убийство Болгария Алексей Левин новости Украины видео
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