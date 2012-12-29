Бойня в одесском клубе началась из-за пьяных милиционеров - СМИ

{1-}Бойня в одесском ночном клубе "Беллини", во время которой погибли два человека, продолжает обрастать подробностями. "Стрелки" из Полтавы все-таки оказались коллекторами, а стрельбе предшествовали ссора преступников с отдыхавшими в клубе милиционерами.

Об этом со ссылкой на источник в следственном управлении облУВД сообщает "Думская".

По словам источника, первоначально в клубе находился только главный фигурант дела — Владислав Авдиченко, предприниматель и, как выясняется, коллектор из Полтавы (поэтому и возил с собой автомат). В "Беллини" мужчина изрядно выпил и начал приставать к девушке, сидящей у барной стойки. Это не понравилось другим посетителям, прежде всего компании милиционеров, которые тоже отдыхали в клубе.

Владислав вел себя вызывающе, но и нетрезвые правоохранители тоже проявили себя отнюдь не дипломатами. Слово за слово, и началась драка, рассказывает собеседник издания. Приехал "Беркут", но не предпринял никаких действий, потому что среди участников потасовки были милиционеры.

Подробности бойни в Одессе: охрана сразу легла на пол, опубликовано видео

Второй полтавчанин Роман Сахань — он работал водителем Владислава — утверждает, что весь вечер мирно спал на съемной квартире в ЖК "Чудо-город".

Туда после драки приехал на такси слегка побитый Авдиченко, который был в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Он схватил автомат, разбудил Романа и, заявив ему, что "мусора беспределят", снова уехал в клуб. Сахань на внедорожнике бросился вдогонку — спасать шефа.

Забежав в помещение "Беллини", он увидел стрелявшего Авдиченко и попытался его остановить.

"Роман ударил Владислава, выбив оружие из рук. Тут к ним подскочил какой-то человек, которого Сахань благополучно "вырубил". Кстати, за этот удар ему и вменяют статью о хулиганстве", — рассказывает источник.

После этого оба полтавчанина погрузились в машину и направились к "Чудо-городу": перед тем, как покинуть город, Сахань хотел забрать вещи. В районе Среднефонтанской улицы их и задержали.

Ранее "Главред" сообщал, что Саханю и Авдиченко грозит пожизненное заключение за убийство парня и девушки и ранение двоих молодых ребят в одесском ночном клубе "Беллини",

Фото: dumskaya.net

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