Стали известны подробности аварии с участием сына Шуфрича: опубликованы фото

Сын Нестора Шуфрича Александр на собственном Lancer Evolution врезался в столб в Ужгороде. Местные СМИ сообщили подробности этого ДТП.

Авария произошла около 14:00 на улице Мытной в областном центре Закарпатья, сообщает Мукачево.net.

По неофициальной информации, Александр Шуфрич за рулем графитового Lancer Evolution Х двигаясь по улице Мытной и пересек сплошную, вышел на обгон и создал аварийную ситуацию.

Вероятно избегая столкновения, водитель Lancer свернул на обочину и протаранил фонарь.

На место происшествия прибыли правоохранители. Авто, из которого заранее сняли номерные знаки, забрал эвакуатор.

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Как стало известно Мукачево.net, автомобиль Lancer Evolution зарегистрирован на столичных номерах и официально не является собственностью Александра Шуфрича.

Справка: Александрович Шуфрич является сыном народного депутата от Партии регионов Нестора Шуфрича и с лета 2011 года является вице-президентом футбольного клуба "Говерла".

Фото: mukachevo.net

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