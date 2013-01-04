Одесситы рассказали о рухнувшем супермаркете: проклятое место

Обрушение супермаркета в Одессе местные жители приняли за землетрясение, а место, на котором шла стройка, называют "проклятым".

"Вы знаете, тут вообще проклятое место. Здесь еще при Союзе был хозяйственный магазин. Так его в одну ночь сожгли. Теперь – вот эта стройка…", цитирует одну из местных жительниц 048.

По словам жителей близлежащих домов, строительство объекта вела бригада из Винницы.

"Хлопцы нормальные, не пили и работали тихо. Здесь виноваты не они, а проектировщики, которые не придерживались технологи", – рассказал сосед разваленного супермаркета Дмитрий, имеющий 40 лет строительного стажа.

"Посмотрите, как они строили, это же цирк. Слава Богу, что они не построили. Там не надо землетрясений, там снега на крыше хватило бы, чтобы все рухнуло. Вот согнутые несущие конструкции, это значит, что фундамента достаточного у здания нет, а перекрытия не стягивали здание по периметру", – заметил он.

Также строитель указал на то, что перекрытия между первым и вторым этажом – тонкие деревянные балки, а не рельсы или железобетонные конструкции.

"Как там планировали завозить тонны товара? Не связанный арматурой потолок треснул бы и рухнул, как сейчас. На чем они сэкономили?" – возмущается Дмитрий.

Местные жители отмечают и то, что здание строилось просто "стахановскими" методами.

"Вы знаете, мы тут торгуем каждый день, мы не заметили, как это здание выросло. Куда они спешили зимой?", – рассказала продавец с расположенного рядом рынка Валентина.

А жители окрестных хрущевок рассказали, что в момент, когда все стало валиться – подумали, что началось землетрясение.

"Так, ничего подозрительного не было слышно. Просто грохот камней. Нас "трухануло" так, что мы подумали, что началось землетрясение. А у нас "хрущевка", мы уже собрались бежать на улицу", - рассказала жительница дома, окна которой выходят как раз на место, где произошел обвал.

Как ранее писал Главред, днем 4 января произошло обрушение на строительстве супермаркета "Таврия-В" в Одессе.

При этом пострадали три человека – двоих из них пришлось госпитализировать. К вечеру завалы были разобраны и стало очевидно, что больше никто не пострадал – людей под обрушившимися конструкциями не было.

фото, видео: 048.ua, MNSODE

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