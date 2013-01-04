Опубликованы фото и видео смертельного ДТП на Полтавщине

Утром 4 января на скользкой дороге под Полтавой столкнулись сразу два автомобиля и рейсовый автобус.

Как стало известно, Daewoo Lanos пошел на обгон в запрещенном месте и на полосе встречного движения врезался в эвакуатор, сообщает ТСН.

"На обгон "Жигуля" пошел Lanos, его при обгоне начало крутить, он выскочил мне навстречу, подставил бок и произошел удар", - рассказал водитель эвакуатора Виктор Кулинич.

Его по инерции "догнал" рейсовый автобус "Кишинев-Одесса", который ехал позади. "Я сзади не успел остановиться, за эвакуатором. Между нами было около 100 метров, может чуть больше. На улице было очень скользко, невозможно было остановить машину", - вспомнил водитель автобуса Олег Друщак.

Таким образом, 13-й километр автодороги Полтава-Александрия стал трагическим для 22-летней девушки-водителя, управлявшей автомобилем. Она погибла мгновенно, ее пассажира доставили в больницу в тяжелом состоянии, личность парня устанавливают.

Из шести пассажиров, ехавших в рейсовом автобусе, никто не пострадал, работники ГАИ помогли всем им добраться до Полтавы попутным транспортом.

Как ранее писал Главред, 4 января в 9:34 спасатели получили сообщение о том, что недалеко от села Судеевка на автодороге Полтава-Кременчуг произошло столкновение автомобиля Daewoo Lanos с автоэвакуатором Tata.

За эвакуатором следовал автобус сообщением Кишинев-Полтава в котором находилось шесть пассажиров и два водителя, граждане Украины. Водитель автобуса из-за гололедицы также не смог избежать столкновения.

фото, видео: poltava.pl.ua, tsn.ua

Новости по теме:

На Полтавщине автобус попал в аварию, есть погибшие

На трассе Киев-Полтава столкнулись грузовики: двое погибших

В ДТП под Львовом столкнулись автобус и Daewoo Lanos, двое погибших