На шахте "Комсомолец Донбасса" найдены тела погибших горняков

{1-}На шахте "Комсомолец Донбасса", принадлежащей ПАО "Донбасская топливно-энергетическая компания", из-под завала освобождены тела двоих погибших горняков.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщает Интерфакс-Украина.

"В г. Кировское на шахте "Комсомолец Донбасса" В 19:45 и в 21:30 5 января найдены и освобождены тела 2 погибших горняков, которые 3 января на горизонте 810 м были захвачены завалом горной массы. Тела погибших подняты на поверхность. Поисково-спасательные работы завершены", - отмечается в сообщении.

Ранее "Главред" сообщал, что всего на аварийном участке работали 4 горняка (из них один самостоятельно поднялся на поверхность и 3 горняка погибли).

К поисково-спасательным работам привлекались спасатели Госвоенизированной горноспасательной службы Минэнергоугля. На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Донецкой области.

фото: kirovskoe.dn.ua

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