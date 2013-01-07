Шесть человек пострадали в ДТП под Каховкой

В Херсонской области вследствие дорожно-транспортного происшествия при участии автобуса получили травмы шестеро людей.

Как сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины, авария произошла 6 января в 17.20 на подъезде к городу Каховка.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Lt 28 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где осуществил лобовое столкновение с автобусом ПАЗ 4234.

В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen Lt 28 и пятеро пассажиров автобуса получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 декабря, в Запорожье произошло ДТП, - на проспекте Ленина возле плотины ДнепроГЭС столкнулись маршрутка и легковой автомобиль, вследствие чего один человек был госпитализирован. В то же время СМИ сообщали о 10 пострадавших.

Фото: sai.gov.ua

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