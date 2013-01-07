В ДТП под Киевом столкнулись 5 машин, есть жертвы

На трассе Одесса-Киев перед Белой Церковью 7 января произошло ДТП при участии 5 машин, в котором погиб как минимум один человек.

ДТП произошло на 84-м километре трассы в направлении Киева, сообщает НБН.

По данным издания, в столкновении автомобилей Ford и Skoda погиб как минимум один человек – тело погибшего лежит на обочине возле машины. Точное число погибших пока неизвестно, их может быть больше.



Обе разбитые машины находятся в крайнем правом ряду. Кроме того, еще 3 машины, среди которых Audi и Chevrolet находятся в левом ряду. Из-за этого на трассе движение идет лишь по одной полосе, в результате чего образовалась многокилометровая пробка. Также многие машины выезжают на встречную полосу.



На месте аварии сейчас находится много работников ГАИ, однако машин скорой помощи пока не видно.

Как ранее писал Главред, 6 января в 17.20 на подъезде к городу Каховка Херсонской области вследствие дорожно-транспортного происшествия при участии автобуса получили травмы шестеро людей.

Водитель автомобиля Volkswagen Lt 28 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где осуществил лобовое столкновение с автобусом ПАЗ 4234.

фото: mns.gov.ua

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