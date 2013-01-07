В ДТП под Киевом погиб гражданин Литвы, опубликованы фото

Как стало известно, в автокатастрофе на 84-м км трассы Киев-Одесса под Белой Церковью, где столкнулись пять автомобилей, погиб гражданин Литвы.

Автомобиль BMW, которым управлял гражданин Литвы, на скорости более 100 км в час выехал на встречную полосу ,где столкнулся с автомобилем Skoda, который, в свою очередь, задел еще один автомобиль, сообщает НБН со ссылкой на Crimelist.ru.

В результате ДТП водитель BMW , гражданин Литвы погиб, еще три человека, которые находились в других авто, получили травмы.

Ведется следствие, однако уже ясно, что вины водителя Skoda в ДТП нет.

Как ранее писал Главред, разбитые машины разлетелись по трассе и перекрыли движение. Движение шло лишь по одной полосе, в результате чего образовалась многокилометровая пробка. Также многие машины выезжали на встречную полосу.

фото: nbnews.com.ua

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