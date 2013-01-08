Опубликованы фото ДТП под Одессой, где погибли три человека

Как сообщила "Главреду" пресс-служба ГАИ, по предварительным данным 22-летний водитель BMW 750, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево.
В результате ДТП трое пассажиров (16-летний и двое 19-летних парней) погибли, а водитель и 20-летний пассажир получили телесные повреждения, с которыми доставлены в больницу.
Напомним, что трагедия случилась в 22.00 7 января в с. Каменское Арцызского района, когда водитель легкового автомобиля BMW не справился с управлением и допустил столкновение транспортного средства с деревом.
В результате ДТП погибли 3 человека и 2 были госпитализированы в центральную районную больницу.
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По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
Ранее "Главред" сообщал, что в Одесской области на автотрассе Одесса - Рени водитель автомобиля ВАЗ-2103 (гражданин Молдовы) выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Isuzu. В результате ДТП погибли 3 человека, еще трое пострадали.
фото: sai.gov.ua
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