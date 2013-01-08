В Харькове милиционер устроил стрельбу в кафе из-за плохой еды

В Харькове в ночь с 7 на 8 января в кафе на перроне станции "Лихачево" (г. Первомайский) произошло ЧП. Милиционер устроил стрельбу в кафе, пишет "Сегодня".

Сержанту линейного отделения милиции станции "Лозовая", который находился при исполнении и ужинал в кафе, показалось, что ему подали некачественную еду. В результате правоохранитель открыл огонь из табельного огнестрельного оружия.

"К счастью, пострадавших нет: сержант несколько раз выстрелил по полкам, которые находятся за барной стойкой. Очевидцы и работники прокуратуры, которые выехали на место происшествия, уверяют, что правоохранитель был абсолютно трезв, к тому же был одет в милицейскую форму", - рассказала сотрудник пресс-службы облпрокуратуры Виктория Дубовик.

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Против агрессора открыли уголовное производство, которое проводит прокуратура Первомайского района.

Напомним, ранее в Кременчуге, Полтавской области, пьяный сотрудник милиции открыл стрельбу по прохожим. Позже выяснилось, что выстрелы были произведены из пистолета, стреляющего резиновыми пулями.

Фото: obozrevatel.com

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