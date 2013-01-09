Во "Львовской политехнике" произошел взрыв газа, пострадал один человек

Во Львове на территории академического городка Национального университета "Львовская политехника" произошел взрыв газа с последующим горением на площади ориентировочно 600 кв.м.

В результате взрыва газовоздушной смеси возник пожар в помещении котельной, сообщил начальник пресс-центра Управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций во Львовской области Павел Василенко, передает УНИАН.

На момент прибытия подразделов МЧС пожар охватил площадь 650 кв. м. В 06.51 пожар был ликвидирован.

Погибших в результате взрыва газа и пожара нет. В больницу скорой помощи Львова с травмами был госпитализирован 64-летний оператор котельной.

Как сообщил Василенко, в результате пожара повреждено технологическое оборудование котельной и крыша. К котельной подключены 17 учебных корпусов НУ "Львовская политехника", которые остались без отопления.

Специальная комиссия решает вопрос относительно возможности восстановления теплоснабжения академгородка НУ "Львовская политехника".

Как сообщили во Львовском городском совете, в связи с пожаром не курсировали троллейбусы № 2, 9, 10, 13. На данное время движение электротранспорта восстановлено. Все обстоятельства взрыва газовоздушной смеси в котельной НУ "Львовская политехника" расследуются.

Напомним, ранее в Мене Черниговской области произошло ЧП - два парня и девушка получили ожоги III степени в результате взрыва обогревательного котла в сауне.

Фото: mns.gov.ua

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