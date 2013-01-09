В харьковском метро умер мужчина

В Харькове на станции "Исторический музей" нашли труп мужчины пожилого возраста.
В ходе осмотра места происшествия правоохранителями была установлена личность умершего - им оказался 64-летний харьковчанин, сообщает ГУ МВД Украины в Харьковской области.
Сотрудники милиции выяснили, что на станции мужчине стало плохо и он упал на пол. Ему на помощь бросились граждане и милиционер, несущий службу в метрополитене.
Сразу были вызваны врачи скорой медицинской помощи. Но, к сожалению, медикам, которые прибыли на вызов, оставалось лишь констатировали смерть мужчины.
Сейчас тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг. Принимаются меры по установлению его родственников.
Данный факт должным образом зарегистрирован в журнале единого учета преступлений и сообщений. После проведения предварительной проверки и установления причин смерти будет принято решение согласно действующему законодательству.
Напомним, ранее на станции киевского метро "Оболонь" умер мужчина 1972 года рождения.
Фото: wikipedia.org
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