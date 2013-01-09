В днепропетровском банке прогремел взрыв

В Днепропетровске в банке "Акта-банк" в 4 часа утра произошел взрыв.

В результате взрыва неизвестного устройства поврежден один стеклопакет, сообщает ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.

Банк расположен по адресу ул. Шевченко, 53А.

В настоящее время по данному факту следственным отделом Бабушкинского райотдела Днепропетровского городского управления милиции открыто уголовное производство по предварительной квалификацией ч.4 ст.296 УК Украины (Хулиганство).

Тип взрывного устройства устанавливается. Пострадавших нет.

Напомним, раньше в Киеве прозвучал взрыв в отделении одного из коммерческих банков на улице Мишуги. Как выяснилось позже, в отделении банка взорвался баллон с краской.

Фото:most-dnepr.info

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