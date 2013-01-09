Еще 5 пассажиров автобуса, перевернувшегося на Николаевщине, попали в больницу

Количество госпитализированных пассажиров рейсового автобуса, который перевернулся 8 января в Николаевской области, возросло до 8 человек

По данным Территориального управления ГСЧС в Николаевской области, в Новоодесскую Центральную районную больницу с места происшествия были доставлены три человека. Через некоторое время после ДТП в больницу обратились двое взрослых, которые были госпитализированы в Николаевскую больницу скорой медицинской помощи, и трое детей, которые доставлены в Николаевскую областную детскую больницу.

Таким образом, в результате ДТП госпитализированы 8 человек: пять взрослых и три ребенка. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Остальные пассажиры отказались от предоставления медицинской помощи и успешно доставлены в конечные пункты назначения на попутном транспорте.

Как ранее писал Главред, 8 января возле с. Троицкое Новоодесского района Николаевской области в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся на бок пассажирский автобус "Эталон", следовавший по маршруту Вознесенск-Николаев. В салоне автобуса находилось вместе с водителем 37 человек.

По информации Госавтоинспекции УМВД Украины в Николаевской области, водитель рейсового автобуса, перевернувшегося вчера в Николаевской области, нарушил правила перевозки пассажиров, во время движения неоднократно отвлекался от управления, вел разговоры с пассажирами и разговаривал по мобильному телефону.

По данным ГАИ, в результате ДТП 19 пассажиров, среди которых трое несовершеннолетних, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

фото: mns.gov.ua

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