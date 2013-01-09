У пьяного лихача, въехавшего в толпу в Алчевске, нет водительских прав

Пьяный водитель, въехавший в толпу у главной елки Алчевска ночью 1 января 2013 года, не имеет прав на управление транспортом.

По данным Алчевского ГО УМВД Украины в Луганской области, водитель с места ДТП скрылся, а после задержания оказалось, что он пьян, прав на управление автомобилем у него нет, а машина же принадлежит его отцу, сообщает Неделя плюс.

По данным издания 9 января виновника страшного ДТП выпустили под подписку о невыезде.

Действия молодого человека квалифицированы следователями по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Как ранее писал Главред, 1 января около 3:30 в Алчевске 22-летний водитель автомобиля "ВАЗ" водитель протаранил толпу людей, отмечавших Новый год.

По словам очевидцев, ДТП произошло в 3-4 часа ночи на центральной площади города – Советской, где установлена елка. Новый год там отмечали несколько сот человек: "Водитель ВАЗ-2110 заехал на площадь возле горисполкома Алчевска и начал давить людей. Автомобиль ворвался прямо в толпу людей перед елкой. Толпа, естественно, начала проявлять свое недовольство. И когда водитель попытался скрыться, он сбил одного человека и еще несколько зацепил".

Вследствие ДТП 24-летний житель Алчевска получил открытый перелом правой голени.

Водитель после совершения ДТП исчез, но через 10 минут работники ГАИ установили его местонахождение и задержали его.

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