В Запорожье столкнулись маршрутки: "скорые" увозили окровавленных людей

ДТП произошло 9 января около 11:30, сообщает 061.ua.
Микроавтобус Volkswagen ударил в бок "Газель", вследствие чего пострадали пассажиры.
Число пострадавших устанавливается, но очевидцы говорят, что в салонах есть следы крови, а пострадавших выносили на носилках.
В управлении ГАИ ГУ МВД Украины в Запорожской области УНИАН информацию о ДТП подтвердили.
"Столкнулись 2 пассажирских микроавтобуса "Volkswagen" и "БАЗ" (пассажирский микроавтобус, более известный, как "Газель"). В салонах обоих "маршруток" были пассажиры. Среди них есть пострадавшие. Сколько – пока неизвестно: на место происшествия были вызваны несколько бригад "скорой помощи", которые госпитализировали людей в разные медучреждения, поэтому достоверной информации о числе пострадавших и тяжести полученных ими травм, пока нет. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства и причины ДТП", - сообщили в управлении.
Как ранее писал Главред, в Одесской области на автотрассе Одесса - Рени водитель автомобиля ВАЗ-2103 (гражданин Молдовы) выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Isuzu. В результате ДТП погибли 3 человека, еще трое пострадали.
фото: 061.ua
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