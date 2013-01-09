Из-за лесных пожаров в Австралии погибли тысячи овец

Представители властей заявляют, что сделали все необходимое для того, чтобы уменьшить масштабы пожаров.
В понедельник, 7 января, в стране был установлен абсолютный климатический рекорд — максимальная среднеавстралийская температура дня достигла отметки плюс 40,33 градуса по Цельсию.
Прежнее достижение было зарегистрировано 21 декабря 1972 года и составляло плюс 40,17 градуса.
Особенно жаркая и удушливая погода в минувшие дни была зарегистрирована на юго-востоке страны, где расположены самые густонаселенные штаты Новый Южный Уэльс и Виктория, а также на острове Тасмания, передают Вести.Ru.
Во вторник днем в крупнейшем австралийской городе Сиднее было почти плюс 43 градуса, во вторник вечером (около 23:00 по местному времени) — плюс 37 градусов, но сегодня к утру столбик термометра опустился до отметки 22 градуса.
Весь минувший день несколько тысяч пожарных Нового Южного Уэльса и помогавшие им добровольцы вели борьбу более чем со 140 природными пожарами.
По предварительным данным, огонь уничтожил около 130 тысяч га лесных массивов и буша (характерных для австралийского ландшафта покрытых травой открытых пространств с отдельно стоящими деревьями).
Населенные пункты штата удалось защитить от огня.
Напомним, ранее сообщалось, что Австралия столкнулась с катастрофическими пожарами, парализовавшими ситуацию в нескольких регионах. Власти сразу нескольких штатов ввести режим чрезвычайной ситуации.
фото: EPA / UPG
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