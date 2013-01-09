В Нью-Йорке паром врезался в пирс, около 60 человек пострадали

По первым данным, один из пострадавших находится в критическом состоянии.
В то же время в пожарной службе Нью-Йорка сообщают, что при столкновении парома с причалом пострадали только 17 человек, большинство из них отделались легкими травмами и лишь некоторых пришлось госпитализировать.
Судя по фотографиям с места происшествия, паром Seastreak Wall Street, прибывший из Ньюджерси, недостаточно сбавил ход и пробил боковую часть корпуса о причал.
Компания-перевозчик Seastreak предоставляет услуги транспортировки между несколькими пунктами в Манхэттена и центральной части Нью-Джерси и располагает флотом из пяти паромов: четыре из них рассчитаны на 400 пассажиров, один — на 149. Какое именно судно потерпело крушение, пока неизвестно. Получить оперативный комментарий представителей компании журналистам USA Today не удалось
Причины катастрофы выясняются.
Напомним, ранее в Гонконге при столкновении парома с прогулочным катером погибли 36 человек. Еще более 100 были госпитализированы.
фото, видео: EPA / UPG, youtube.com
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