Названа причина взрыва возле днепропетровского банка

Причиной взрыва, который в среду, 9 января, прогремел возле управления "Акта-банка" в центре Днепропетровска, была граната.

Об этом со ссылкой на начальника Днепропетровского горуправления милиции Петра Чистякова сообщает УНИАН.

"По предварительному заключению взрывотехнической службы тип взрывного устройства классифицирован, как граната", - сообщил Чистяков.

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По его словам, в момент происшествия в здании находился только охранник банка. В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на сбор информации и получения записей с камер видеонаблюдения.

Чистяков не сообщил других подробностей о личности злоумышленника и отрабатываемых версиях произошедшего.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня возле Днепропетровского регионального управления "Акта-банка", расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Шевченко, 53-А произошел взрыв неизвестного устройства, в результате взрыва поврежден стеклопакет в стеклянной пристройке банка.

По данному факту следственным отделом Бабушкинского райотдела Днепропетровского городского управления милиции открыто уголовное производство по предварительной квалификации ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Фото:most-dnepr.info

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