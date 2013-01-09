Стали известны подробности крушения парома в Нью-Йорке

История с крушением парома в Нью-Йорке, который выполнял пассажирский прогулочный рейс и в середу, 9 января, врезался в пирс, в результате чего пострадали 56 человек, начала обрастать подробностями.

Оказалось, что судно получило пробоину из-за того, что напоролось на чугунную арматуру, сообщают РИА Новости.

Об этом заявил на месте происшествия глава пожарного департамента Нью-Йорка Сальвадор Кассино. По его словам, состояние двоих пострадавших оценивается как критическое.

Прогулочный паром, следовавший по маршруту "Систрим — Уолл-стрит", по предварительным данным, напоролся на чугунную арматуру у пирса номер 11 на реке Ист-Ривер при швартовке. На борту судна находились 326 пассажиров.

Паром остается на плаву и в настоящее время находится у пристани, расположенной в районе Уолл-стрит. Все пассажиры были эвакуированы, нуждающиеся в помощи госпитализированы.

Ранее "Главред" сообщал, что пожарная служба Нью-Йорка заявила: при столкновении парома с причалом пострадали только 17 человек, большинство из них отделались легкими травмами и лишь некоторых пришлось госпитализировать.

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фото: EPA / UPG

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