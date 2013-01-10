В Мексике ограблен и убит украинский турист

Украинский турист найден мертвым в штате Юкатан на юго-востоке Мексики.

По информации прокуратуры Юкатана, тело 25-летнего Олександра Батычко (Oleksandr Batychko) со следами насилия обнаружено в арендованной им машине на одной из дорог, сообщает УНИАН.

Полиции удалось выяснить, что молодой человек взял автомобиль в конце декабря, чтобы проехать по ряду археологических зон. За аренду он расплатился наличными, а в его сумке служащие фирмы заметили большую сумму денег.

Батычко приехал в Мексику на отдых и остановился в Плайя-дель-Кармен в соседнем с Юкатаном штате Кинтана-Роо, где и арендовал машину.

Полиция выясняет обстоятельства гибели гражданина Украины. Одна из основных версий – нападение с целью ограбления, так как крупная сумма денег убитого исчезла.

Как ранее писал Главред, в ночь на 21 октября в Щелково (Росиия) в ходе группового конфликта на дороге получил травмы и был госпитализирован гражданин Украины, который скончался через два дня. В избиении подозреваются офицеры полиции из расположенного под Москвой города Щелково.

"Трое сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД "Щелковское" подозреваются в причинении тяжкого вреда здоровью гражданина, повлекшем смерть", - заявил представитель СК РФ.

фото: EPA/UPG

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