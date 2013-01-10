Число пострадавших при аварии парома в Нью-Йорке возросло до 85 человек

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Число пострадавших при аварии парома в нью-йоркском районе Нижний Манхэттен достигло 85 человек.

В их числе те, кому помощь была оказана на месте, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN представителя береговой охраны.

Ранее сообщалось о 74 пострадавших. По данным медиков, к настоящему времени в критическом состоянии находится один человек.

Как ранее писал Главред, скоростной паром Seastreak Wall Street, доставляющий пассажиров из Нью-Джерси в финансовый район Уолл-стрит, врезался в пирс номер 11 на реке Ист-Ривер при швартовке. На борту судна находились 326 пассажиров. Почти все пассажиры парома — сотрудники финансовых учреждений, которые утром ехали на работу.

фото: EPA / UPG

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