В Крыму всю ночь не могут погасить детский санаторий

В Евпатории поздним вечером 9 января загорелось здание на территории летнего детского оздоровительного центра "Смена".

По информации госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пожар возник на первом этаже отдельно стоящего двухэтажного жилого корпуса (1939 года постройки площадью 600 м2).

В 5:30 10 января подразделениям пожарно-спасательной службы удалось локализовать пожар на площади 400 кв.м.

Ликвидация пожара продолжается. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного территориального управления МЧС в АРК.

Как ранее писал Главред, 8 января, в Киеве горел один из знаковых домов на Андреевском спуске – №38, напротив Андреевской церкви. В нем в 1913 году жил писатель Михаил Булгаков со своей первой женой Татьяной Лаппой.

Это уже второй пожар в здании. По словам торговцев, причиной возгорания мог быть поджог.

Работники охранной фирмы на втором этаже заметили дым в 14:20. Пожарные прибыли через 5 минут. Они начали обильно поливать водой второй этаж и крышу, из-за чего в пиццерии на первом этаже пошел дождь. "Лило из всех отверстий. По щиколотки воды, ведрами выносим. Клиентов успели вывести на улицу. Получается, что поели за наш счет", – говорит работница пиццерии.

Арендаторы говорят, что проблемы начались после реконструкции спуска. "Во время нее поменяли крышу, которая до этого за 20 лет ни разу не протекала. А тут начались затопления", – говорит один из арендаторов помещений.

фото: e-crimea.info

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