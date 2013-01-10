В Крыму всю ночь не могут погасить детский санаторий

По информации госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пожар возник на первом этаже отдельно стоящего двухэтажного жилого корпуса (1939 года постройки площадью 600 м2).
В 5:30 10 января подразделениям пожарно-спасательной службы удалось локализовать пожар на площади 400 кв.м.
Ликвидация пожара продолжается. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
На месте происшествия работает оперативная группа Главного территориального управления МЧС в АРК.
Как ранее писал Главред, 8 января, в Киеве горел один из знаковых домов на Андреевском спуске – №38, напротив Андреевской церкви. В нем в 1913 году жил писатель Михаил Булгаков со своей первой женой Татьяной Лаппой.
Это уже второй пожар в здании. По словам торговцев, причиной возгорания мог быть поджог.
Работники охранной фирмы на втором этаже заметили дым в 14:20. Пожарные прибыли через 5 минут. Они начали обильно поливать водой второй этаж и крышу, из-за чего в пиццерии на первом этаже пошел дождь. "Лило из всех отверстий. По щиколотки воды, ведрами выносим. Клиентов успели вывести на улицу. Получается, что поели за наш счет", – говорит работница пиццерии.
Арендаторы говорят, что проблемы начались после реконструкции спуска. "Во время нее поменяли крышу, которая до этого за 20 лет ни разу не протекала. А тут начались затопления", – говорит один из арендаторов помещений.
фото: e-crimea.info
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