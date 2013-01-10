Пшонка лично проконтролирует расследование убийства харьковского судьи

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка 10 января проведет в Харькове рабочее совещание по поводу расследования убийства судьи Фрунзенского райсуда города Владимира Трофимова и членов его семьи.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Генпрокурор на совещании заслушает доклады правоохранителей о предварительных результатах следствия, после чего запланирован его брифинг.

Как ранее писал Главред, 15 декабря 2012 года в Харькове в собственной квартире были обнаружены обезглавленные тела судьи Трофимова, его жены Ирины, сына Сергея и его гражданской жены. Головы убитых злоумышленники унесли с места преступления.

16 декабря генпрокурор сообщил, что следствие рассматривает три основных версии преступления: убийство, связанное с профессиональной деятельностью судьи, убийство с целью завладения имуществом потерпевшего, заказное убийство.

Харьковская милиция объявила вознаграждение в 200 тыс. грн за помощь в раскрытии преступления.

фото: segodnya.ua

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