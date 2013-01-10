В Крыму наконец погасили пожар в детском санатории

В Евпатории ликвидировали пожар на территории летнего детского оздоровительного центра "Смена".

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пожар на площади 400 кв.м возник в 23:30 9 января и был ликвидирован в 07:50 10 января.

Заведение принадлежит Министерству здравоохранения. В зимнее время оздоровительный центр не эксплуатируется.

Жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного территориального управления МЧС в АРК.

Как ранее писал Главред, пожар возник в отдельном двухэтажном здании жилого корпуса (площадь 600 кв.м)на первом этаже около полуночи. Жертв и пострадавших нет.

В 5:30 10 января подразделениям пожарно-спасательной службы удалось локализовать пожар на площади 400 кв.м.

фото: e-crimea.info

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