В Крыму наконец погасили пожар в детском санатории

В Евпатории ликвидировали пожар на территории летнего детского оздоровительного центра "Смена".
По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пожар на площади 400 кв.м возник в 23:30 9 января и был ликвидирован в 07:50 10 января.
Заведение принадлежит Министерству здравоохранения. В зимнее время оздоровительный центр не эксплуатируется.
Жертв и пострадавших нет.
На месте происшествия работает оперативная группа Главного территориального управления МЧС в АРК.
Как ранее писал Главред, пожар возник в отдельном двухэтажном здании жилого корпуса (площадь 600 кв.м)на первом этаже около полуночи. Жертв и пострадавших нет.
В 5:30 10 января подразделениям пожарно-спасательной службы удалось локализовать пожар на площади 400 кв.м.
фото: e-crimea.info
Новости по теме:
В Крыму всю ночь не могут погасить детский санаторий
На Андреевском спуске горел дом: опубликованы фото и видео
У берегов Крыма шторм утопил рыболовецкий сейнер