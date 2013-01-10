Пшонка назвал главную версию убийства харьковского судьи

Следствие склоняется к версии о том, что харьковский судья Владимир Трофимов и члены его семьи были убиты из-за коллекции монет.

Об этом генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил 10 января на брифинге в Харькове, сообщает Интерфакс-Украина.

"Осталось две версии, одна из которых основная. Мы прогнозируем, что из двух версий, скорее всего, останется версия убийства, совершенного с целью завладения имуществом потерпевшего, то есть, тема коллекционирования монет", – сказал генпрокурор.

В то же время, он отметил, что следствие продолжает отрабатывать версию, связанную с профессиональной деятельностью судьи Трофимова и выразил надежду, что в ближайшее время преступление будет раскрыто.

Версии, о семейном и ритуальном убийстве следствием отработаны и отброшены.

По информации правоохранителей, в уголовном деле об убийстве Трофимова и членов его семьи 180 томов. В ходе следствия назначено 236 экспертиз, из них по одной получены выводы. Получено 174 разрешения от судов на проведение негласных следственных действий.

Как сообщил присутствовавший на брифинге министр внутренних дел Виталий Захарченко, в ходе досудебного следствия проведен ряд обысков и задержаний.

Как ранее писал Главред, Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка 10 января провел в Харькове рабочее совещание по поводу расследования убийства судьи Фрунзенского райсуда города Владимира Трофимова и членов его семьи.

Напомним, обезглавленные тела судьи Фрунзенского райсуда Харькова Владимира Трофимова, его жены, сына и гражданской жены сына были найдены 15 декабря 2012 в квартире судьи.

Ранее сообщалось, что следствие рассматривает три основные версии убийства: убийство, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, убийство с целью завладения имуществом потерпевшего, а также заказное убийство.

фото: segodnya.ua

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