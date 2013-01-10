В Париже убиты курдские активистки

Три курдские активистки 10 января найдены мертвыми с огнестрельными ранениями возле здания Курдского института в Париже.

Все женщины были убиты выстрелами в голову, сообщает ВВС со ссылкой французские СМИ и источники в полиции.

"Место совершения преступления наталкивает на мысль о том, что произошла расправа, но расследование установит, что же именно случилось", – сказал источник в полиции.

Министр внутренних дел Франции Манюэль Вальс прокомментировал известие, пообещав провести всестороннее расследование.

"Мы не будем терпеть подобные убийства, и я надеюсь, что следствие быстро продвинется по этому делу. Но давайте не будем мешать следователям делать свою работу", – сказал он.

Известие о расстреле незамедлительно вызвало резкую реакцию курдской общины, которая насчитывает около 150 тыс человек во Франции.

Среди убитых – одна из основательниц боевого крыла Рабочей партии Курдистана (РПК) Сакине Джансыз, а также представитель Национального конгресса Курдистана – организации, базирующейся в Брюсселе, и сотрудница информационного центра Курдского института.

Сакине Джансыз стояла у истоков РПК, первая женщина в руководстве организации. В 80-х годах, находясь в заключении, руководила курдским протестным движением из тюрьмы в Диярбакыре. После освобождения работала с лидером РПК Абдуллой Оджаланом в Сирии. Была командиром женского партизанского отряда в иракском Курдистане. Позже стала ответственной за женское крыло РПК в Европе.

Фидан Доган – парижский представитель находящегося в Брюсселе Курдского национального конгресса. Она отвечала за лоббирование чиновников Евросоюза и дипломатов от имени РПК.

Лейла Сойлемез – молодая активистка, работавшая над установлением связей РПК с посольствами и женскими организациями.

Мотивы совершения преступления остаются неизвестными.

Справка: Рабочая партия Курдистана – сепаратистская группировка крайне левого толка – с 1984 года борется за создание автономии для курдов, проживающих на северо-востоке страны.

За это время в ходе конфликта погибло уже более 40 тысяч человек.

Власти Турции, а также США и ЕС считают РПК террористической организацией.

фото: EPA / UPG

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