По делу об убийстве харьковского судьи произведено задержание

Во время досудебного следствия по делу об убийстве харьковского судьи Владимира Трофимова и членов его семьи произведено задержание и ряд обысков.

Об этом в Харькове заявил министр внутренних дел Виталий Захарченко, передает УНН.

"При осмотре места преступления наши специалисты обратили внимание на то, что преступники старались как можно меньше оставить следов совершения преступления, то есть, своих непосредственных следов. Это может свидетельствовать о том, что эти преступники ранее совершали преступления", - подчеркнул министр.

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По его словам, из более чем 15 тысяч человек, допрошенных по этому делу, часть были ранее судимы. Кроме того, были допрошены люди, состоящие на учете с различными психическими заболеваниями, употребляющие наркотики, и так далее.

Милиционеры опрашивали также собственников автотранспорта, находившегося в районе места жительства судьи Трофимова, и изучили данные всех видеокамер в этом районе. Одна из видеокамер была залеплена.

Начальник управления уголовного розыска МВД Украины Василий Фаринник заявил, что огнестрельное оружие, которое использовали убийцы, могло использоваться при совершении других преступлений, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Мы знаем, что действительно у преступников было с собой огнестрельное оружие. Поэтому одна из версий, почему трупы обезглавлены - это то, что там могут находиться следы пуль, которые остались в головах. По их (убийц) мнению, это может служить основанием для идентификации оружия. Это наводит на мысль, что это оружие могло использоваться ранее в каких-то преступлениях", - подчеркнул Фаринник.

Он отметил, что по выводам экспертов наиболее вероятной причиной смерти судьи Трофимова и членов его семьи стало обескровливание.

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"Причиной смерти было, скорее всего, обескровливание, наступившее в результате ранения и последующего отсечения головы", - сказал Фаринник.

В то же время Захарченко отметил, что следствие не рассматривает версию использования табельного оружия. "Такое оружие на вооружении органов внутренних дел, вооруженных сил и других военных формирований не находится", - сказал министр.

По словам генерального прокурора Украины Виктора Пшонки, следствие по-прежнему считает, что убийц было не менее двух. Он сообщил также, что убитые до сих пор не похоронены. "Судебные медики просят еще некоторое время для исследования тел", - сказал генпрокурор.

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По уголовному делу об убийстве судьи Трофимова и членов его семьи 180 томов, назначено 236 экспертиз, из них по одной получены выводы. Получено 174 разрешения от судов на проведение неглавных следственных действий.

Генеральный прокурор Виктор Пшонка также выразил надежду, что в ближайшее время преступление будет раскрыто.

Напомним, что 10 января генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что следствие склоняется к версии о том, что харьковский судья Владимир Трофимов и члены его семьи были убиты из-за коллекции монет.

Как сообщал Главред, 15 декабря в Харькове нашли убитым и обезглавленным судью районного суда Владимира Трофимова. Трех членов его семьи – жену, сына и сожительницу сына – постигла та же участь. Позднее стало известно, что убийцы унесли с собой отрезанные части тела.

фото: mediaport.ua

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