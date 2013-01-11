В Одессе ракета чуть не взорвала частный дом

В новогоднюю ночь хозяин едва успел спасти свое жилье от ракеты, которая пробила крышу дома.

Человек только со временем осознал, что мог погибнуть сам и потерять своих детей, сообщает ТСН.

"Если бы не было сканера, то она прошла бы через наше второе перекрытие, которое не является фундаментальным, это не бетон, и оказалась бы в той комнате, где мы праздновали новый год вместе с маленькими детьми", – рассказал хозяин пострадавшего дома Алексей Алешин.

Судя по повреждениям крыши, ракету запустили с объекта, который значительно выше этого дома. Подозрение сразу упало на элитную многоэтажку, что находится неподалеку.

В настоящее время правоохранители проводят расследование, а хозяин уже уверен, что в его дом попали реактивным осветительным патроном, которыми военные освещают позиции противника во время боевых действий.

При запуске реактивный двигатель разгоняет четверть-килограммовый цилиндр до бешенной скорости, чтобы поднять его на полуторакилометровую высоту. Если ракета в момент разгона попадает в препятствие, то легко его разрезает. В России так несколько лет назад убило подростка.

Запускать реактивные патроны можно только на полигоне и только под определенным углом. Однако перед праздниками каждый желающий мог купить их через Интернет за 80 гривен.

Как ранее писал Главред, 30 декабря, в жилом доме в Мариуполе произошла серия взрывов, погиб человек. Как выяснилось, в помещении 11-квартирного дома находился склад пиротехники, а также две емкости с гелием. К счастью, спасатели успели охладить баллоны с газом, иначе сила взрыва была бы намного большей.



В результате взрывов были уничтожены полностью три квартиры, еще семь пострадало частично.

фото, видео: tsn.ua

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