В Донецке милиционер подстрелил пьяного дебошира

В Донецке в ходе конфликта с пьяным мужчиной 10 января милиционер был вынужден применил оружие.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД в Донецкой области.

В Петровском районе Донецка сотрудник криминальной милиции по делам детей совершал запланированный Петровским райисполкомом рейд по семьям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства, совместно с тремя сотрудницами службы по делам детей райисполкома.

"В ходе рейда сосед одной из таких семей, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт, вел себя враждебно, агрессивно, на замечания не реагировал. Мужчина набросился на сотрудника милиции, завязалась борьба", – сказано в сообщении.

Вынужденный защищать женщин и себя, милиционер применил имевшееся при нем зарегистрированное оружие. В результате гражданин получил телесные повреждения. Также телесные повреждения были нанесены и правоохранителю.

Данный факт зарегистрирован в журнале Единого учета. Проверку проводит прокуратура Петровского района.

Как ранее писал Главред, 8 января в Днепропетровске водитель устроил погоню за инспектором ГАИ, который, остановив автомобиль, не смог объяснить причин своих действий.

После остановки водитель заявил инспектору, что автомобиль ГАИ припаркован с нарушением правил дорожного движения, после чего ГАИшник уехал.

Водитель проехал еще немного и вновь увидел тот же наряд ГАИ, однако инспектор снова от него скрылся.

Тогда автомобилист по телефону сообщил в МВД о нарушении правил дорожного движения сотрудником ГАИ.

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