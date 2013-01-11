В Киеве из-за прорыва трубы провалился асфальт

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В пятницу, 11 января, по улице Смоленской, 3-3-А в Соломенском районе Киева из-за аварийного повреждения сети на проезжей части произошел обвал грунта.
Как сообщает пресс-служба "Киевводоканала", размеры провала составляют 3 метра на 1 метр, глубина – 3 метра.
В связи с аварийным повреждением сети временно без водоснабжения остаются жители домов:
- по улице Смоленcький: №№ 3, 3-А, 5/1 (жилые дома), 4 (школа), 8 (поликлиника), 6, 17, 19 (административные здания);
- по улице Янгеля – № 12/2 (школа-интернат).
На месте будет работать водовозка – между домами № 3 и 3-А по улице Смоленской.
Причина повреждения магистрали – изношенность водопроводной сети, которая была введена в эксплуатацию еще в 1976 году.
Для ликвидации повреждения и восстановления водоснабжения на месте работают аварийные бригады "Киевводоканала". Аварийная утечка воды оперативно локализована, место провала ограждено. Возможно уменьшение зоны отсутствия холодной воды.
В результате провала никто не пострадал, однако автомобиль, стоявший рядом, завис задней частью над котлованом.
Движение транспорта по улице Смоленской частично ограничено.
В пресс-службе также отметили, что выполнение аварийных работ на сетях холодного водоснабжения бригадами "Киевводоканала" сейчас усложняется и может затягиваться в связи с нерасчищенными снежными заносами и их обледенениями, которые бригады вынуждены ликвидировать самостоятельно, не имея возможности оперативно добраться до водопроводных колодцев.
фото: kiev.pravda.com.ua
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